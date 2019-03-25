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TUSAŞ’ın Anka’sı Malezya Yolunda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26-30 Mart 2019 tarihleri arasında Langkawi Malezya’da düzenlenecek olan LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) 2019 Fuarı’na katılacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:58
TUSAŞ’ın Anka’sı Malezya Yolunda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26-30 Mart 2019 tarihleri arasında Langkawi Malezya’da düzenlenecek olan LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) 2019 Fuarı’na katılacak.


Keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, yakın hava desteği ve sinyal istihbarat görevlerine yönelik geliştirilen ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İHA Sistemi, LIMA 2019 Fuarı’nda statik alanda ilk kez sergilenecek. Ayrıca, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, HÜRKUŞ Gelişmiş Eğitim Uçağı, HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri TUSAŞ standında yerini alacak.


Geçtiğimiz yıl da Malezya’da katıldığı fuara damga vuran TUSAŞ, özellikle Asya ülkelerinin yakından ilgilendiği ANKA İHA Sistemleri için ihracat görüşmelerini sürdürecek. TUSAŞ, etkin bir şekilde T129 ATAK ve ANKA İHA Sistemleri için Asya bölgelerinde faaliyet yürütmeye devam ederken, Malezya’da ANKA sistemlerinin tedarikine yönelik üst düzey temaslarda bulunacak.


LIMA 2019’da, endüstriyel işbirliği konuları, özgün ürün ve modernizasyon projeleri detaylı bir şekilde anlatılarak, bölgedeki gereksinimlerin TUSAŞ ürün yelpazesiyle karşılanması için çalışmalar gerçekleştirilecek.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.


ANKA Hakkında


ANKA, yeni nesil Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İnsansız Hava Aracı Sistemi, gece ve gündüz, kötü hava şartları dâhil keşif, gözetleme ve işaretleme görevlerini gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu tam otonom uçuş ve iniş/kalkış yeteneği ile etkin operasyon imkânı sağlamaktadır.


Kullanmakta olduğu ağır yakıtlı motor, buzdan koruma sistemi, çevresel şartlar koruma sistemi, kriptolu haberleşme birimleri ile operasyonel sahada etkin olarak kullanılmaktadır.


15 bin’e ulaşan uçuş saati ile ANKA İHA Sistemi, farklı coğrafi ve çevresel koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin farklı birimlerinde ülkemize hizmet vermektedir.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:58
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