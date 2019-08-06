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TUSAŞ Milli projelere katkı sağlaması için stajyer mühendis alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde kurulan Senin Kariyer Yolun (SKY) stajyer mühendis proramının başvuruları açıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:37
TUSAŞ Milli projelere katkı sağlaması için stajyer mühendis alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde kurulan Senin Kariyer Yolun (SKY) stajyer mühendis proramının başvuruları açıldı. Başvurular 5 Ağustos-13 Ekim 2019 tarihlerinde yapılabilecek.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltma hamlelerine doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor. Milli projelere yakından tanıklık etme olanağı sunan ve TUSAŞ bünyesinde kurulan SKY (Senin Kariyer Yolun) stajyer mühendis programının başvuruları açıldı. Başvurular, 5 Ağustos - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.


Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik / Haberleşme Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği alanlarında olup üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında olan öğrenciler, TUSAŞ’ın uzun dönem staj programı olan SKY stajyer mühendis programına başvuru yapabilecek. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere Türkiye’nin milli projelerinde çalışma olanağı sağlayacak SKY stajyer mühendis programı 8 ay sürecek. Stajyer Mühendisler haftada en az 1 gün TUSAŞ’ta çalışacak, görev süreleri boyunca ücret alabilecek. Ayrıca, stajyer mühendislerin yol masrafları da TUSAŞ tarafından karşılanacak.


Milli projelere yakından tanıklık etme olanağı sunan TUSAŞ’ın SKY stajyer mühendis programı aynı zamanda öğrencilerin okullarında edindiği teorik altyapıyı pratik uygulamalarla güçlendirmesini sağlayacak. Stajyer Mühendis olarak TUSAŞ’a katılacak öğrenciler, önce oryantasyon sürecine dahil edilecek. Öğrenciler, oryantasyon eğitimlerini tamamlamalarının ardından uzmanlık alanlarına göre belirlenen bölümlerde stajlarına başlayabilecek. Başvurular www.seninkariyeryolun.com adresinden yapılacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:37
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