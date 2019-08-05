TUSAŞ Lisesi, Türkiye’de Sivil Havacılık akreditasyonlu üçüncü okul

Ankara’da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Lisesi, Türkiye’de İstanbul ve Eskişehir’den sonra sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü okul olmak için gerekli başvuruları tamamladı.

Ankara Kızılcahamam’da bulunan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Lisesi, Türkiye’de İstanbul ve Eskişehir’den sonra sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü okul olmak için gerekli başvuruları tamamladı.

Türkiye’nin en önemli savunma sanayii projelerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, anlaşma kapsamında adını verdiği TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yatırımlarına devam ediyor. Anlaşma çerçevesinde adını verdiği TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de sivil havacılık akreditasyonu alan üçüncü lise olacak. Lisede verilecek eğitimler ile Türkiye’nin gelecek projelerinde görev alacak teknisyenler, uçak bakım alanlarında uygulama ağırlıklı eğitimler alacak. Ayrıca, savunma sanayiinin havacılık ve uzay sistemleri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunacak.

Belirlenen kontenjanın çok üzerinde başvuru alan lise, öğrencilerine birçok teknik imkan sunuyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen iş birliği çerçevesinde, mevcut olan “Uçak Bakım Alanı”nın öğretim programını hava ve uzay araçları üretim ve bakımı konularında savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenecek ve “Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi” ile “Üretim ve Bakım Dalı” açılması konularına hız verilecek.