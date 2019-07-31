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TUSAŞ, Hollanda ile araştırma projeleri, uzay testleri ve üretim kapsamında protokol imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Hollanda Havacılık Merkezi (NLR) gelecek projelerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
TUSAŞ, Hollanda ile araştırma projeleri, uzay testleri ve üretim kapsamında protokol imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Hollanda Havacılık Merkezi (NLR) gelecek projelerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve NLR CEO’su Michel Peters arasında imzalanan protokol kapsamında uzay sanayi ile alakalı araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında iş birliği gerçekleştirilecek.


TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve heyeti, Hollanda Havacılık Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Hollanda Havacılık Merkezi CEO’su Michel Peters’ın katılımı ile iki ülkenin işbirliğini artıracak adımlar atıldı. Bu anlaşma kapsamında uzay sanayisine ilişkin araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında işbirliği gerçekleştirilecek. Her iki şirket devam eden ve gelecek projelerinde daha fazla işbirliği oluşturmayı amaçlıyor.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hakkında


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.



Hollanda Havacılık Merkezi (NLR) hakkında


NLR havacılık alanında faaliyet gösteren lider uluslararası araştırma merkezidir. Misyonu hava taşımacılığını daha güvenli, daha verimli, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirmektir. NLR, yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektör için AR-GE, test ve değerlendirme alanlarında faaliyet göstermektedir.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
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