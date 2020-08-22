TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandığını duyurdu
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, düzenli olarak yaptırdığı koronavirüse testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de de normalleşme sonrası tekrar artışa geçen koronavirüs vakalarında, son günlerde gözle görülür bir yükselme oldu.
Dün 92 bin test yapılırken, vaka sayısının 1.203 olduğu açıklandı. Perşembe günü vaka sayısı 1.412 olarak kayıtlara geçmişti.
Vaka sayısındaki yükseklik vatandaşları tedirgin ederken, iş dünyasından da endişe verici haberler geliyor.
Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, üzücü haberi duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdığını belirten Kotil, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Twitter hesabından konuyu duyuran Kotil’in paylaşımı şu şekilde: