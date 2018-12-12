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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil beyin göçünden şikayet etti: Hollanda'da bir şirket var, elemanlarımızı tek tek alıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, savunma sanayi şirketlerinin yurt dışına eleman kaybettiğini belirterek, "Hollanda'da bir şirket var, elemanlarımızı tek tek alıyor. Bu kişilerin gidişine engel olmamız lazım. Bunlar Hollanda'da ne maaş alıyorlarsa, bu maaşı vermek zorunda kalırız. Savunmada olup bizim kadar projesi olan başka bir şirket yok." ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:34
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil beyin göçünden şikayet etti: Hollanda'da bir şirket var, elemanlarımızı tek tek alıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde, Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi Paneli gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yönettiği panele, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı katıldı.

Panelde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ın yürüttüğü projeler ve insan kaynağı yetiştirme konusundaki çalışmalarını anlattı.

'Hollanda'da bir şirket var, elemanlarımızı tek tek alıyor'

Savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışına eleman kaybettiğini dile getiren Kotil, şunları kaydetti:

"Hollanda'da bir şirket var, elemanlarımızı tek tek alıyor. Bu kişilerin gidişine engel olmamız lazım. Bunlar Hollanda'da ne maaş alıyorlarsa, bu maaşı vermek zorunda kalırız. Savunmada olup bizim kadar projesi olan başka bir şirket yok. Bu projelerde gençlerimiz dünyanın isteyeceği noktaya, dünyanın tek tek kapacağı noktaya geliyorlar. Şirketlerimiz zenginleşmek zorunda. Devletin parasıyla değil, iş yaparak zenginleşmek zorunda. Bu kişilere de Hollanda ne veriyorsa vermek zorundayız."

'Şirketimiz geçen yıl 47 üniversiteyle birlikte çalıştı'

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayisinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının üçte birini ASELSAN'nın yaptığına dikkati çekerek, "6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 600'ün üzerinde personel çalışıyor. Ar-Ge ASELSAN'nın olmazsa olmazı. İnovasyonu ve Ar-Ge'yi yönetmek için üniversite ve sanayi ile olan iş birliklerinin farkındayız. Şirketimiz geçen yıl 47 üniversiteyle birlikte çalıştı." dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar da ROKETSAN'ın bugün 40'ın üzerinde ürünlerinin olduğunu söyledi.

Ürünlerinin sayısının 5 yıla kadar 60'ı geçeceğini belirten Yaşar, "Bugün artık Türkiye sadece füze vermediklerini, füzenin yanında rampalarını da veriyoruz. Bugün MİLGEM'i veriyorsak üzerinde Atmaca'yı da vereceğiz. Atak veriyorsak üzerinde Cirit'i ile veriyoruz. Başka dost ve müttefik ülkelere gittiğimizde artık Türkiye komple çözüm sunabilir hale geldi. Bu bir aşamadır ancak bu da bize yetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı da milli imkanlarla üretilen silahlardan deniz araçlarında da faydalandıklarını belirterek, "Bazen yurt dışı meşeli silahlarda arıza çıkıyor. Biz arızalanan ürünlerin öncelikle yerli üretilip üretilmediğini kontrol ediyoruz. Sonra sanayi ve ticaret odalarının envanterlerinden tekrar kontrol ediyoruz. Yerli sanayiyi bu şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:34
  1. temel kotil

YORUM YAZ

  • DadaşDadaş32 dk önce
    TÜRK PARAYLA SATIN ALINMAZ; O GENĆLEREDE BİR ÇIFT SÖZÜM VAR SÖZDE TÜRK DEGIL ÖZDE TÜRKSENIZ VATANIZA DONUN, VATAN OLMADIKTAN SONRA ZENGIN OLSANIZ NE YAZAR
  • DarthSidiousDarthSidious40 dk önce
    Türkiye hak edenin hakkını aldığı bir ülke değil; yalakalıkla, laf ebeliğiyle para kazanılan bir ülke. İki mühendis düşünün birisi çok bilgili, kafası çalışıyor ama ağzı laf yapmıyor, onun bunun eteğini öpmüyor, diğeri eline versen basit bir denklemi bile çözemiyor ama ağzı laf yapıyor ve yalaka. İşte Türkiye ikinci tip mühendisin para kazandığı, Hollanda ise birinci tip mühendisin para kazandığı ülke. Adam okumuş kültürlü, dil biliyor, programlama biliyor, kafası çalışıyor neden Türkiye'de üç kuruş maaşa sürünsün hadi maaşı geç hak etmeyen, yalaka tiplerin neden altında çalışsın?
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