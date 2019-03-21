0553 313 94 23

TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

2019-TUS (1. Dönem) ile 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:35
TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde 24 Şubat'ta uygulanan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin internet sitesinde 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:35
  1. 019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
  2. ÖSYM
  3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen Kılıçdaroğlu’na cevap
    1. DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen..
    2. Bu markette para değil dua geçiyor
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    4. Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel..
    5. Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak
    6. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    7. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    8. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    9. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    10. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    12. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    14. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    15. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    16. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    17. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    18. Hükümlüler fidanları toprakla..
    19. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    20. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!