TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem soru ve cevap anahtarı 2019

1 Eylül 2019'da gerçekleşen TUS Temel Tıp Bilimleri ve 2019 TUS Klinik Tıp Bilimleri sınavlarına giren adaylar sınav soru ve cevaplarına ulaşmak istiyorlar. 2019-TUS ve 2019-STS soru ve cevapları yayımlandı. İşte 2019-TUS ve 2019-STS testleri soru ve cevapları...

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

TUS ve STS 2019 soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Eylül 2019 tarihinde saat 18.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

TUS VE STS 2019 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Soru dağılımı

Sınava katılan adaylara Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)'nde Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)*nde Dâhiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu, Kadın Hastalıkları ve Doğum (* Soruların yaklaşık %5’i güncel sağlıkkonularından oluşacaktır.) konularından sorular soruldu.