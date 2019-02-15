TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı ÖSYM tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sınav giriş belgeleri açıklandı- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek

ANKARA (AA) - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sınav giriş belgeleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Şubat'ta yapılacak 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Duyuruda, 2019 TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra, 2019 TUS 1. Dönem Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. aşama sınavında da adaylara, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.