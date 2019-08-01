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TUS ve STS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için geç başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
TUS ve STS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

ANKARA (AA) - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) geç başvurular bugün sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin "geç başvuru günü" hatırlatmasında bulunuldu.

Başvuruları 24 Temmuz'da sona eren sınavlar için bugün "geç başvuru günü" olduğu anımsatılan paylaşımda, bu kapsamda internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuruların saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
  1. 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
  2. 2019-TUS 2. Dönem
  3. geç başvuru günü
  4. ÖSYM

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