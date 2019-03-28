TUS tercihleri ne zaman başlayacak? | ÖSYM TUS tercihleri

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri, sınavın tamamlanmasının ardından birçok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıklanan kontenjan bilgilerine göre TUS tercihlerini gerçekleştirecek olan doktorlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS tercihleri ne zaman?

Doktorların gerçekleştireceği TUS tercihleri, geçtiğimiz dönem sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde başlamıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında TUS tercihlerinin 4 Nisan tarihinde başlayacağı öngörülebilir.

Sorular ve cevaplar yayınlandı

24 Şubat 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Sözleşmeli aile hekimleri için aile hekimiği uzmanlık eğitimi puanının hesaplanması

Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.