TUS sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin resmi sitesisinden duyurula TUS sonuçları için arayış başladı. Peki TUS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

19 Nisan 2018 Perşembe 18:52

Adaylar sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci dönem yerleştirme sonuçları  açıklandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 TUS 1'inci  dönem tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr"  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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