TUS sonbahar sınavı ne zaman? TUS 2. Dönem sınav giriş belgeleri yayınladı mı?

TUS sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) heyacanla bekleniyor. Sınava girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi ve yerlerini sorguluyor. Peki TUS 2. Dönem sınav giriş belgeleri yayınladı mı? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hakkında merak edilen detaylar...

TUS 2. dönem sınavı ne zaman?

Bu sene ikinci defa düzenlenecek olan TUS'ta, başvuru işlemleri 17 Temmuz -24 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafınca internet üzerinden tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların gündemine şimdi de sınav tarihleri geldi. ÖSYM, TUS 2. Dönem sınav tarihini resmi internet sitesi üzerinden daha önce duyurdu. İşte, 2019 TUS 2. Dönem sınavı tarihi hakkında detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) 1 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sabah oturumunda saat

Sınava girecek olan adaylar, TUS 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını öğrenirken, sınav giriş yeri ve belgeleri de paylaşıldı.

TUS için sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

TUS sınav giriş yeri ve belgesine ulaşmak için, 'https://ais.osym.gov.tr' adresine girip T.C. Kimlik No ve aday şifrenizle TUS sınav giriş yeri ve belgesine erişebilirsiniz.

TUS kimler başvurabilir?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

a) Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.