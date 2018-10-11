TUS sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:29
TUS sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ikinci dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri kaydedildi.

  1. ÖSYM
  2. TUS sınavı
  3. TUS sınavı sonuçları
  4. TUS sonuçları ne zaman açıklanacak
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları