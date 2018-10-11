TUS sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.11 Ekim 2018 Perşembe 14:29
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ikinci dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri kaydedildi.