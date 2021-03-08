Turuncudan kırmızıya dönen iller listesi? Hangi il turuncudan kırmızıya döndü?

Çok yüksek bölge iller hangileri? Haritada 6 il turuncudan kırmızıya döndü. Turuncudan kırmızıya dönen iller İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Mersin ve Artvin oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 20-26 Şubat korona vaka sayısının açıkladığı verilere göre İstanbul’da her yüz bin kişide 89.90 vaka sayısı vardı. Ancak İstanbul’da 27 Şubat 5 Mart haftasına bu sayısı her yüz binde 111,57’ye yükseldi. Bu da gösteriyor ki turuncu renkte olan İstanbul artık kırmızıya yani çok yüksek risk grubu iller seviyesine çıktı. Marmara Bölgesi Bursa hariç kırmızıya döndü.

Turuncudan kırmızıya dönen iller hangileri?

20-26 Şubat tarihleri arasında turuncu renkte yer alan İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Artvin 25 Şubat 5 Mart tarihleri arasında açıklanan illerin korona vaka sayıları tablosuna göre kırmızı renk kategorisine düştü.

Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri?

Türkiye harita turuncudan kırmızıya dönüşürken mavi renkteki illerin sayısı da düşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren 27 Şubat 5 Mart haftasına ait güncel korona vaka sayılarına göre, dört il maviden sarıya geçiş yaptı. Mavi renkli iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Baan, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkari olurken, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki korona vaka sayılarının gösterildiği iller tablosunda Bitlis, muş, Ağrı, Kars ve Iğdır mavi renk yani düşük risk grubu illerden ayrılarak sarı yani orta riskli illere dönüştü. Böylelikle mavi renkli ilk sayısı 14’ten 10’a düştü.

Sarıdan turuncuya dönen iller listesi

Sarı renkten turuncuya dönen iller hangileri? Kastamonu, Bartın, Karabük, Çorum, Manisa, İzmir, Ayddın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya oldu.

20-26 Şubat tarihleri arasında açıklanan illerin risk haritasında yüksek riskli (turuncu) iller ile çok yüksek (kırmızı) riskli iller listesi şöyle olmuştu:

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.