Turuncu listeden bir terörist daha silindi
27 Haziran'da Kandil'e gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listedeki Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu belirlendi.23 Temmuz 2019 Salı 15:36
Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
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