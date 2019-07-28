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Öldürülen PKK'lının, Turuncu listede arandığı ortaya çıktı

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:43
Öldürülen PKK'lının, Turuncu listede arandığı ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

 
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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:43
  1. Ağrı
  2. PKK operasyonları
  3. Uğur Arslan
  4. turuncu listede aranan terörist
  5. Terörle Mücadele

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