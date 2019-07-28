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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Tendürek Dağı'nda iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi

28 Temmuz 2019 Pazar 16:35
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:35
  1. Ağrı Tendürek Dağı
  2. etkisiz hale getirildi
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. terörist

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