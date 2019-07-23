Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategorideki Murat Gündüz olduğu belirlendi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı. Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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