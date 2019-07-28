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Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen ve aynı zamanda 600 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan adlı teröristin birçok terör eylemine katıldığı bildirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:12
Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’da güvenlik güçlerince Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen ve aynı zamanda 600 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan adlı teröristin birçok terör eylemine katıldığı bildirildi.



Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Tendürek Dağı bölgesinde 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 1’i kadın olmak üzere 2 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen söz konusu teröristler hakkında yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, kadın olan teröristin, PKK/KCK terör örgütüne 1990 yılında katılmış olan 1977 yılı Ağrı-Diyadin doğumlu ’Ronahi’ kod adlı Nezife Çiftçi olduğu, erkek olan teröristin ise PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılmış olan 1990 yılı Ağrı-Taşlıçay doğumlu, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde ’Turuncu’ kategoride yer alan Agir kod adlı Uğur Arslan olduğu" bilgisi aktarıldı.



Açıklamada, söz konusu teröristin 7 farklı eyleme katıldığı belirtilerek, "11 Nisan 2015 tarihinde, Tendürek Dağı’nda güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya katıldığı, 8 Eylül 2015 tarihinde, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlar ile gerçekleştirilen saldırıya katıldığı, 9 Temmuz 2016 tarihinde, Tendürek Dağı’nda 1 çocuğun vefatı ve 1 çocuğun ise yaralanması ile sonuçlanan EYP (El Yapımı Patlayıcı) patlamasında, söz konusu EYP’yi yerleştiren teröristler arasında yer aldığı, 29-30 Ağustos 2016 tarihinde Tendürek Dağı’nda, 12 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya katıldığı, 10 Eylül 2016 tarihinde, Tendürek Dağı’nda Karakuş Tepe Üs Bölgesi’ne gerçekleştirilen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya katıldığı, 6 Ekim 2016 tarihinde, Tendürek Dağı’nda güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen saldırıya katıldığı (bu çatışmada, Argeş Karvan (Kod) isimli 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.), 24 Mayıs 2017 tarihinde, Doğubayazıt-Çaldıran D-975-03 karayolunun Tendürek Dağı kesiminde, 17 tır ve 2 binek aracın yakılması eylemine katıldığı tespit edilmiştir." denildi.



Açıklamada, Ağrı ili bölgesinde operasyonlara aralıksız olarak devam edilmekte olduğu, teröristle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edeceği, şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:12
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