Turuncu bayraklar törenle sahiplerine verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 5 dalda Engelsiz Üniversite Ödülü’ne layık görülen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ödül almaya hak kazanan birimler için tören düzenlendi.

Düzenlenen törende rektörlük adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay’a, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci’ye, Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Cenk Karakurt’a ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adına Genel Sekreter Alper Yıldırım’a ödül belgeleri ve turuncu bayrakları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından takdim edildi.

Üniversitenin Osmaneli MYO ile ‘Mekanda Erişilebilirlik’ dalında turuncu bayrak ödülü kazandığını hatırlatan Rektör Taş, bu yıl Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ezgin Ağıllı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular’ın gayretli çalışmaları sonucunda 5 yeni turuncu bayrak ödülü alındığını, merkez ve Gölpazarı MYO’ların ise bu ödüle aday gösterildiğini ifade etti.

Alınan ödüllerin üniversitenin prestiji açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Rektör Taş, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, engelsiz bir kampus oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi ve ödüllerin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.