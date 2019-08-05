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Turunç Masa’da memnuniyet yüzde 82.19

Temmuz ayında 14 bin 88 başvuruyu kayıt altına alan Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turunç Masa, yüzde 82.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
Turunç Masa’da memnuniyet yüzde 82.19

Temmuz ayında 14 bin 88 başvuruyu kayıt altına alan Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turunç Masa, yüzde 82.19 memnuniyet sağladı.


Muratpaşa Belediyesinin alışılagelmiş halkla ilişkiler masalarından çok daha fazlasını sunan ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın bir yönetişim modeli olarak en ince ayrıntısına kadar üzerinde çalıştığı Turunç Masa, temmuz ayında yüzde 82.19 memnuniyet sağladı.


Aralık 2014’te hizmete giren Turunç Masa’da, temmuz ayında kayıt altına alınan 14 bin 88 başvurudan, sonuçlandırdığı 10 bin 767 başvuruda memnuniyet sağladı. Kayıt altına alınan başvuruların 371’i Muratpaşa Belediyesi dışındaki kurumlara iletildi.


Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, basın gibi araçlar üzerinden Muratpaşa yaşayanlarının, belediye yönetimine katılımını sağlayan Turunç Masa, temmuz ayında 7 gün 24 saat çalışan 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden aldığı 21 bin 401 çağrıdan Muratpaşa Belediyesi ile ilgili olan 10 bin 958’ini kayıt altına alıp hizmet birimlerine aktardı.


Belediye fuayesinde bulunan başvuru masası, temmuz ayında 30 bin 896, Koordinasyon Merkezi ise aynı süre içinde 26 bin 105 görüşme gerçekleştirdi.


En çok başvuran mahalleler


Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turunç Masa’ya en çok başvuruda bulunan mahalleler arasından sırasıyla 30 bin 744 nüfuslu Güzeloba Mahallesinden 1166, 25 bin 887 nüfuslu Çağlayan Mahallesinden 641 ve 18 bin 337 nüfuslu Şirinyalı Mahallesinden 538 başvuruyla ilk üç sırada yer aldı.


Başvuru konularına göre en çok Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Zabıta, Çevre Koruma ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerini ilgilendiren başvuru yapıldı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Turunç Masa’nın hizmetin eşit ve adil dağılımı, kent yaşayanlarının yönetime katılımları ve iletişim teknolojileri kullanılarak, belediye ile etkileşimini sürekli kılma konularında önemli bir işlev üstlendiğini söyledi. Başkan Uysal; “Turunç Masa; kent yaşayanları ve mahallelere eşit ve adil hizmet dağılımının adıdır. Turunç Masa aynı zamanda belediyemiz hizmetlerinin ve birimlerinin doğrudan komşularımızca, denetlenmesinin de adıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
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