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Türün ürünlerine zam

Başta sigara olmak üzere, tütün ürünlerine zam geldi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Türün ürünlerine zam

Tütün içeren sigara başta olmak üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten 67'ye çıkartıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

%63'ten, %67'ye yükseldi

Buna göre tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltildi.

Söz konusu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, maktu vergi tutarı 0,4200 lira ile aynı kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
  1. sigara
  2. tütün ürünleri
  3. zam
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

  • tahir tahir 52 dk önce
    len levent youtubeye girde ecevit zamyaz,gör eskiden zam nasil yapilirmis.
  • Ahmet çakalAhmet çakal1 sa önce
    Tütün sargısı yasak! Kaçak sigara yasak, illaki Amerikan tabakko ya kazandırmak zorunda mı bu milletin sigara bırakamayanları! Bir çözüm ü olmalı bunun!
  • Levent Levent 3 sa önce
    Zam gittimi gelsin hep var . Turkiyede yasiyorsan zam her daim var
  • AlperAlper3 sa önce
    Piyasayı Yabancı sigaralar işgal etmiş,sigara üretimi fazla bir teknoloji bile istemez.Acaba kimler bunun sorumlusu,milliden kaçış ama sigaradaki ağır vergi yükü milli.Çok kazanan vergiyi kaçırmanın veya sildirmenin bir yolunu bulurken fakirin sırtına binmek çok kolay,değil mi?
  • Türkoğlu Türkoğlu 4 sa önce
    Memura emekliye asgari ücretliye verdikleri zammı geri alma zamanı artık..

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