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Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu bulundu

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:39
Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, turşu ve peynir kovalarına gizlenmiş 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, turşu ve peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 60 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmış, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:39
  1. Hakkari
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Yüksekova

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