Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyu tarifi

Hanımlar kış hazırlıklarını sürdürüyor. Salçalar, soslar derken sıra turşulara da geldi. Hanımlar çeşit çeşit turşu hazırlarken en çok turşu suyunu nasıl yapacakları konusunu araştırıyor. İşte, lezzetli turşuların en önemli sırrı! Merak ettiğiniz “Turşu suyu nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Turşu suyu tarifi

Malzemeler

1 litre su

10-12 adet nohut

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

1 çay bardağı sirke

6-7 diş sarımsak

Bu ölçülerle 2 kiloluk bir turşu kavanozunu doldurmanız mümkün. Ölçüyü yapacağınız turşu miktarına göre arttırıp, azaltabilirsiniz.

Öncelikle suyu kaynatın.

Kaynattığınız suyun ilk sıcağı çıktığında nohutlar ve sarımsaklar dışında tüm malzemeleri suya ekleyip karıştırın.

Turşu suyu soğuduktan sonra kullanabilirsiniz.

Nohut ve sarımsakları turşu kavanozunun dibine yerleştirip üzerine turşulukları dizmelisiniz.

Son aşamada ise turşu suyunu kavanoza eklemelisiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

Salatalık turşusu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi