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Turşu diyarının biberleri artık yerli

Türkiye’nin en önemli turşu üretim merkezi olan Gedelek Mahallesi’nde üretilen turşulardan, biber turşularının büyük bir bölümü artık Orhangazi ovasında yetiştiriliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:25
Turşu diyarının biberleri artık yerli

Türkiye’nin en önemli turşu üretim merkezi olan Gedelek Mahallesi’nde üretilen turşulardan, biber turşularının büyük bir bölümü artık Orhangazi ovasında yetiştiriliyor. Çok sayıda çiftçi tarafından üretilen sivri biberler yılda 14 kez hasat verebiliyor.


Orhangazi’de yıllık üretim miktarı artık 40 bin tonu aşan Gedelek Turşularında sebzelerin bir bölümü artık yerli üretim olarak Orhangazi’de üretiliyor. Birçok bölgeden sebze alımının yapıldığı Gedelek’te özellikle sivri biber turşuları için alımlar Orhangazi’den yapılmaya başlandı. Orhangazi Ovasındaki yüzlerce dönümlük alanlarda biber üretimi yapan çiftçiler topladıkları ürünlerin tamamına yakınının satışını Gedelek’teki turşu üretim merkezlerinde yapıyor.



Yılda 14 kez hasat alınabiliyor


Turşu imalatında kullanılan tatlı sivri biberler ise yıl içinde 14 kez hasat verebiliyor. Çiftçiler 15 bin metrekarelik bir alanda ise yılda yaklaşık 40 ton ürün elde edebiliyor. Biberin yanı sıra Gedelek’teki turşu merkezleri için farklı sebze üretimlerinin de yapıldığı Orhangazi genelinde bu yılki biber üretimi ise çiftçinin yüzünü güldürdü.



Hasat devam ediyor


Öte yandan, Orhangazi ovasında birçok noktada üretilen sivri biberlerin hasatları da devam ediyor. Çiftçiler üretilen biberleri Gedelek’teki turşu imalathanelerine satıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:25
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