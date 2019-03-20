TÜRSİAD üyeleri yemekte buluştu

HARTUM (AA) - Sudan Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleri yemekte bir araya geldi.

Başkent Hartum'daki dernek merkezinde düzenlenen yemeğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı davetliler yoğun katılım gösterdi.

Ekonomik ve ticari gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, bazı iş insanları faaliyetlerine ilişkin tanıtım gerçekleştirdi. Üyelere, gelecek ay Etiyopya'ya düzenlenecek iş gezisi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sudan'daki varlığının ve görünürlüğünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Neziroğlu, "Sudan'daki derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız sürekli faaliyet içerisinde. Sudan'la ilişkilerimizde ekonomik ilişkiler önemli bir yer tutuyor. Siyasi ilişkilerimize baktığımızda, ticari ilişkiler maalesef onun çok gerisinde. Ekonomik krize rağmen iş adamlarımız burada tutundular. Bir kısmı marka oldular. Türkiye'den gelen iş adamları için TÜRSİAD danışmanlık desteği veriyor. Sizlerin kenetlenmesi, birbirine destek olması son derece önemli." dedi.

- "Hazırlıklı olalım"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Neziroğlu, "Daha fazla Sudanlı iş adamının Türkiye'ye gitmesini arzu ediyoruz. Türkiye'den sıklıkla gelenlere derneğimizi adres olarak gösteriyoruz. Zaman zaman TÜRSİAD üyeleriyle zaman zaman Sudanlı iş adamlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Ramazan'da TÜRSİAD'ın marka değerini yükseltecek farklı faaliyetlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Derneğe sahip çıkalım, heyecanımızı yitirmeyelim." ifadesini kullandı.

Sudan'da tarım, hayvancılık ve sanayi alanında ciddi potansiyel olduğunu belirten Neziroğlu, "Ekonomik ambargonun devam ettiği Sudan'a kimsenin gelmediği zamanlarda gelip, tutundunuz. Sudan, teröre destek veren ülkeler listesinden bir şekilde çıkartılacak. Bu, sürdürülebilir bir durum değil, şimdiden hazırlıklı olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.