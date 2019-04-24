TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya:“İç turizm canlanmadan dış turizm olmaz”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, GAP gezisi kapsamında turizm acenteleri sahipleriyle Mardin’de bir araya geldi. Bağlıkaya, Güneydoğu’da turizm artışına dikkat çekerek İç turizm canlanmadan dış turizm olmaz” dedi.

TÜRSAB’ın GAP gezisi kapsamında turizm acenteleri sahipleriyle Mardin’de bir araya gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Mezopotamya’nın en eski ve kadim kentlerinden Mardin’de seyahat acenteleri ile bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Mardin’de bir otelde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azad Gürgör, seyahat ve turizm acenteleri sahipleri ile bir araya gelen (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri Mardin’de artan turizm potansiyelini gündeme getirerek iç turizm ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi konusunda vurgu yaptı.

“Turist gelmiyor diye bir derdimiz olmaz da, yatak sıkıntısı derdimiz olur”

Mardin’i bölgenin en şanslı şehri olarak gördüklerini ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, “ Kısıtlı vakti olanlar için Mardin görmeden gitsem denilebilecek bir yer değil. Mardin illa her programın içinde var. Zaten turist sayılarından da belli oluyor. Geldiğimiz andan beri tüm sohbetlerimiz otel sıkıntısı, yatak sıkıntısı üzerine geçiyor. Ne mutlu, ne kadar güzel inşallah bütün dertlerimiz hep böyle olur. Turist gelmiyor diye bir derdimiz olmaz da, yatak sıkıntısı derdimiz olur. Nasıl olsa girişimciler yatırımcılar burada bu potansiyeli gördükçe yatırımlarını yaparlar. Önümüzdeki dönemlerde bu içinde bulunduğumuz otel gibi daha nice otellerde olacaktır”dedi.

İç turizm olmadığı bir yerde, dış turizm olmuyor

Türkiye için turizm son iki yıldır Cumhurbaşkanımızın özel ihtimam gösterdiği ve ülke ekonomisi için önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya , “Turizm, Türkiye için çok önemli.Cari açığımızın yarısından fazlasını kapatan bir döviz girdisi sağlıyor. İç turizmin olmadığı bir yerde, dış turizm olmuyor.Dolayısıyla önce bu bölgelerde iç turizm hareketliliğini en üst seviyelere çekip ondan sonra da yavaş yavaş yabancı misafirlere doğru pazarlarımızı kaydırmamız gerekiyor.Deniz ve kum turizmi tanıtımında Türkiye’nin hiçbir sıkıntısı yok. Bütün dünyada bilindiği gibi en önemli alanda deniz kum güneş turizmi yapıyoruz. Bizim deniz, kum, güneşten çok daha fazla kültürler arası mirasa hizmet edecek,tarihsel binlerce yerimiz var. Onun için tüm çabamızı en azından bu dönemde için turizm için harcayıp mümkün olduğunca maksimum Türk vatandaşına Mardin’imizi göstermemiz lazım.Tabi ki dizilerin, kliplerin önemine burada bir kez daha vurgulamak lazım özellikle Mardin üzerinde buralar çok öne çıkan bir şey” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin’e ‘Masal Şehri’ dediklerini belirterek “ Yılın ilk çeyreğinde 2018 yılında hedef sayılara ulaştık. Şimdi o hedefimizin üzerindeyiz. 720 bin de yatılı turist ağırlamış olduk. Bu seneki hedefimiz 5,5 milyon Turist” dedi.

Terörden turizme uzanan başarı öyküsünü paylaştılar

Bölgede göreve geldiği dönem dükkan kapatan esnaf ve moralsiz bir kentle devletin huzur ve güveni temin etmesi ile başlayan turizm canlılığına değinen Vali Yaman, “Kayyum olarak atandığım Mardin Büyükşehir Belediyesinde 2 buçuk yıllık görev süresince unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş etkinlik, şenlik ve festivalleri gün yüzüne çıkardık. Terörle iyi bir mücadele yaptık, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Bu operasyonlardan sonra başta Mardin olmak üzere bölgede huzur başladı. Ancak huzuru devam ettirmek sadece operasyonlarla, terörle mücadeleyle olmaz. Bizler daha çok kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlerle örgütün bastırdığı, daha önceki belediyenin bastırdığı unutulmaya yüz tutan bazı panayır, şenlik ve festivalleri de tekrardan canlandırdık. Ve şehri gördüğünüz hale geldi” diye konuştu.

Vali’den turizm yatırımcılarına çağrı

Şehrin tek sıkıntısının yatırım olduğu vurgulayan Yaman, “Her kuruluşun batıdaki şubesi buradaki şubesini arayıp kalacak yer için yardım istiyor. İnşallah buna da çözüm bulacağız. Sizin aracılığınızla ve basının aracılığıyla yatırımcıları buraya çağırıyoruz. Geldiklerinde bizde onlara her konuda yardımcı olacağız” diyerek yatırımcıları çağrı yaptı.

Konuşmaların ardından bölgede turizmcileri ile yöneticiler sorunlar ve projeler üzerine soru cevap yaptı.