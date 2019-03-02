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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019 yılında hedef 50 milyon turist”

NEVŞEHİR (İHA) – Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2019 yılında 50 milyon turist, 40 milyar dolar hedefini yakalamak için çalışacağız” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:17
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019 yılında hedef 50 milyon turist”

NEVŞEHİR (İHA) – Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2019 yılında 50 milyon turist, 40 milyar dolar hedefini yakalamak için çalışacağız” dedi.


TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Nevşehir Crowne Plaza Otel’de düzenlenen seyahat acenteleri toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.Bağlıkaya, “2019 yılındaki beklentilerimiz zaten resmi bir hedefimiz var. 50 milyon turist 40 milyar dolar hedefini yakalamak için çalışacağız. Fuarlara gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Berlin ondan sonraki hafta Rusya ve daha sonra ise Kiev’de fuarlar var. Mart sonuna kadar fuarlara gitmeye devam edeceğiz. Yurtdışında ki pazarlamam faaliyetlerimiz son hızıyla devam ediyor. Seyahat acenteleri birliği bütün bu fuarlara çok geniş bir katılım sağlıyor. Acentelerine bir takım ücretsiz stant veriyor. Dolayısıyla pazarlama alanında eskiye oranla çok daha aktifiz” dedi.



“Herkesi kaçak turlara engel olmaya davet ediyoruz”


Uludağ’da meydana gelen trafik kazasında kazayı yapan otobüsün kaçak tur olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:


“Şimdi yerli turistler ile kaçak faaliyetler ile sıkıntılarımız var. Kaçak faaliyetler ile ilgili bizimde aslında kurum olarak defalarca dile getirdiğimiz bir konudur. Kaçak faaliyetlerin önüne geçilmesi gerekiyor artık. Daha dün biliyorsunuz Uludağ’da yaşanan bir kaza var. Bir sürü öğrencimiz yaralı hastanelerde. Şimdi bakıyorsunuz tur kaçak tur. Nereden geliyor bir otelden geliyor. Otel bu kaçak tura neden konaklama hizmeti veriyor. Bu otobüs firması kim bu otobüsü neden veriyor. Bunun ötesine çıkıyorum, hangi okul kaçak tura müsaade ediyor. Bunların hepsinin araştırılması lazım. Kaçak tur işi sadece seyahat acentelerin sorunu değil. Sonuçta orada çok ciddi bir şekilde vergi kaçağı var. Baktığımız zaman kamunun zararına yol açıyor. Gerçekten niteliksiz araçlarla niteliksiz personellerle yapılan aslında son derece sakıncalı bir eylemdir. Biz bayramlarda da hatırlarsanız geçmişte çok can kaybı olan kazalar oldu. Bunlarında hepsi kaçak çıktı. Bunlar tesadüf değil. Dolayısıyla artık biz herkesi artık bir sorumluluğa davet ediyoruz. Otelcisinden taşımacısına, taşımacısından okuluna, okul müdürüne okul idarelerine bu işe son vermemiz gerekiyor artık. Lütfen yasal olan seyahat acenteleriyle çalışın.”

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:17
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