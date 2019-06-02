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TÜRSAB acenta sahipleri ile iftarda bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde acenta sahipleri ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:56
TÜRSAB acenta sahipleri ile iftarda bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde acenta sahipleri ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.


TURSAB Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu tarafından verilen iftar yemeğine TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Yakaryılmaz, TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, STK temsilcileri, acenta temsilcileri ve davetliler katıldı.


Yemekte konuşma yapan TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl il ve bölge turizmin gelişmesive buna paralel olarak ülkemizin kalkınması içinçok önemli görevler yerine getiren meslektaşları ile anlamlı bir programda bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Akyıl, “Göreve geldiğimiz günden bugüne yerel yönetimlerve ilgili kurumlar ile işbirliği halinde çalışmayı başardık. Bizim tek bir hedefimiz var o da bölgemizin turizm değerlerini ve markalaşmasını arttırmak. Bu konuda kararlı ve azimliyiz. Diyarbakır dünyanın ender şehirlerinden biridir. Başta Diyarbakır Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütleri ve siz değerli meslektaşlarımın destek ve çabaları ile2019 yılı içinilimizde3 milyon turist hedefine ulaşacağızinanıyorum. Bu inanç ileTURSAB olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına tekrardan hepiniz hoş geldiniz Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin” dedi.


Konuşmaların ardından katılımcılar dualar eşliğinde iftarlarını açtı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:56
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