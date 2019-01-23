0553 313 94 23

Katar'a ihracat yüzde 62 arttı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Türkiye'nin Katar'a ihracatının 2018'de önceki yıla göre yüzde 62 artarak 1 milyar 19 milyon dolara ulaştığını 2019 yılında ise 1,5 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
Katar'a ihracat yüzde 62 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'den Katar'a  yapılan ihracat 2018'de önceki yıla göre yüzde 62'lik artışla 630 milyon dolardan  1 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer, AA muhabirine iki ülke arasındaki  ilişkilere dair yaptığı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin her  alanda geliştiğini kaydederek, özellikle siyasi anlamda mükemmel denilebilecek  bir seviyede olduğunu söyledi.

İki ülkenin dünyadaki meselelere bakışta daimi bir paralellik arz  ettiğini dile getiren Özer, siyasi alanın yanı sıra ekonomik alanda da  ilişkilerin giderek arttığını anlattı.

Özer, Türkiye'nin Katar'a ihracatının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 62  artarak bir milyar 19 milyon dolara çıktığını hatırlattı ve Katar'dan Türkiye'ye  yapılan ihracatın yükseldiğini söyledi.

İki ülke arasında ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını vurgulayan  Özer, "Bu rakam önceki yıl 1,3 milyar dolardı. Bunun yarısı bizim yarısı onların  ihracatıydı. Ülkemizden buraya her türlü malı satıyoruz çeşit olarak da miktar  olarak da." diye konuştu.

Özer, Katar'dan Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin başında LNG'nin  (sıvılaştırılmış doğal gaz) geldiğini kaydederek, onu petrokimya, gübre,  alüminyum gibi ürünlerin takip ettiğini bildirdi.

İhracat kolaylaşıyor

Özer, iki ülke arasında artan ilişkiler sayesinde daha önce yaşanan  sıkıntıların problem olmaktan çıktığını belirterek, artık Türkiye'den bir ürün  göndermek için her an konteyner bulunabildiğini, Iran ve Suriye yolları kapalı  olduğu için İran üzerinden malların nakliyesinin mümkün olduğunu anlattı.

İki ülkenin 26 Kasım 2018'de İstanbul'da bir toplantı  gerçekleştirdiğini anımsatan Özer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde  Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı düzenlendiğini, sonrasında  anlaşmaların imzalandığını aktardı.

Özer, bu toplantıda iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına dair anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu tarz bir anlaşmayı daha önce tüm  Körfez ülkeleri ile yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Katar'ın dünyada ilk defa Türkiye ile ticaretin kolaylaştırılmasına  dair anlaşma imzaladığını dile getiren Özer, bu anlaşma ile birçok verginin  kaldırılacağını, prosedürlerin düşürüleceğini, ihracatın daha kolay olacağını  bildirdi.

Özer, "Umuyorum ki geçen yıl 1 milyar 19 milyon dolar olan ihracatımız  2019'da 1,5 milyar dolara varacaktır. İhracatımız artacaktır." dedi.

"Türk'üm dediğinizde..."

Özer, Katar'ın Türkiye'ye 15 Temmuz hain darbe girişiminde destek  verdiğini belirterek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ni Türkiye'yi  ziyaret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Katar'a uygulanan abluka sonrası  tereddütsüz  şekilde bu ülkenin yanında yer almasından bahseden Özer, Türkiye'nin öteden beri mazlumların yanında yer aldığını, Katar'a uygulanan zulme karşı da bu  ülkenin yanında bulunduklarını bildirdi.

Özer, Türkiye'nin aynı durumda başka bir Körfez ülkesi olsa onun  yanında saf tutacağını kaydederek, "Katar halkı Türk halkını çok sevmektedir.  Caddelere indiyseniz, 'Türk'üm' dediğinizde insanların yüzünde size karşı tebessüm oluştuğunu görürsünüz." dedi.

Katarlıların da Türkiye'ye gittiğinde kendilerine karşı çok iyi  davranıldığını dile getiren Özer, bunu Katarlıların kendisinin söylediğini aktardı.

Özer, Türkiye'nin son yıllara göre İngiltere, Fransa, ABD gibi  ülkelere yatırım yaptığını anımsatarak son yıllarda Türkiye'ye olan ilgilerinin arttığını bildirdi.

Katarlıların Türkiye'de 22-23 milyar dolara varan yatırımlarının  bulunduğunu dile getiren Özer, bu yatırımların kısa sürede gerçekleştiğini, Türkiye'ye karşı bir teveccühün bulunduğunu bildirdi.

Özer, yabancı yatırımcıların bazen Türkiye'de bazı kötü niyetliler  tarafından istismar edildiğini, kendisine ulaşan bilgilere göre bazı Katarlıların  da konut alırken zaman zaman olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabildiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2018 Ağustos'ta yaşadığı spekülatif ataklardan bahseden  Özer, "Mali saldırıların ardından birçok Katarlı bana geldi, 'Türkiye'ye hangi  alanda yatırım yapalım, Türkiye'ye hangi alanda yardımcı olalım' diye sordular. Gayet iyi niyetliler." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
  1. İstanbul
  2. Katar
  3. Türkiye
  4. ihracat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var"
    1. "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları..
    2. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden..
    3. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
    4. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
    5. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
    6. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..
    7. 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma..
    8. Akbank'tan Türkiye'nin ihracat..
    9. Fazıl Say'ın açıklamalarına destek..
    10. Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı..
    11. Trump'ın rakibi ABD'yi terk etti!..
    12. Karatede sezon Paris'te başlıyor
    13. Albayrak ve Hanedar eli boş geldi,..
    14. Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor
    15. Şişli'deki cinsel saldırı iddiası
    16. 1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    18. Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!
    19. Endonezya'da bir deprem daha!
    20. CHP'liler imza topladı: İYİ Parti'ye..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti