"Türkülerle Danslarımız" gösterisi Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun "Türkülerle Danslarımız" adlı gösterisi Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Anadolu’nun çeşitli yörelerinden halk dansları sergilendi. Profesyonel dansçıların performansları izleyenlerden tam not aldı. Genel sanat yönetmenliğini Orhan Alptekin’in yaptığı programda, zeybek, halay, horon, kaşık, seğmenler gibi halk danslarının seçkin örnekleri sergilendi. Coşkunun bir dakika bile eksilmediği programda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

Anadolu’nun her renk ve desene ev sahipliği yaptığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar şöyle konuştu:

“Halk danslarımız Anadolu’nun çiçek bahçesi gibi her renge sahip olduğunun bir göstergesidir. Halay ile horon, zeybek ile kaşık hepsi bizim oyunumuzdur. Bugün her yöreden oyunumuzu seyretme fırsatı bulduk. Farklılıklar bizim zenginliklerimizdir. Bu coğrafya çok özel bir coğrafyadır. Biz hepimiz farklılıklarımıza saygı duyarak barış içinde yaşamalıyız. Kimseyi ötekileştirmemeliyiz. Çünkü bizim Türkiye’den başka vatanımız yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin 3 gün sonra buram buram Türkiye kokar.”