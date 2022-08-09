Türkücü parçası Nihat Doğan'ın işte ahlak göstergesi!

Her katıldığı programda ahlak dersi veren ve filozofluğa soyunan türkücü parçası Nihat Doğan'ın özel hayatı ise gündemde kendine yer buldu. Doğan'ın, sevgilisinden ayrılıp hayranıyla gizlice nikah kıydığı ve yeni eşinin de hamile olduğu iddia edildi.

Türkücü Nihat Doğan'ın İranlı hayranıyla evlendiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Nihat Doğan'ın Arzu Doğan ile evlendiği iddiasını onaylayan Erol Köse sosyal medyadan olayın tüm detaylarını da anlattı. Nihat Doğan'ın yeni eşinin hamile olduğunu da Erol Köse ilan etti. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.

Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

"NİHAT DOĞAN BABA OLUYOR" İDDİASI

Erol Köse, Nihat Doğan'ın gizli nikahını ifşa etti. Erol Köse açıklamasında şunları söyledi:

"Güzellik merkezi sahibi olan Sevim Alan ile beraber olan Nihat Doğan önce Sevim ile ayrıldı sonra sahip olduğu şubeyi geri verdi sonra da benim de şahit olduğum Ataköy'deki nikahla hayranı İranlı Arzu ile evlendi. Gelin 3 aylık hamile iddiaları da ayrı bir sevinç oluşturdu nikahta."

HDP'DEN SİYASETE ATILACAK

Geçtiğimiz dönemde 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Doğan ayrıca 2023 seçimlerinde de eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'den siyasete gireceğini açıklamıştı.