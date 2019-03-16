Türkücü İsmail Türüt’ten Yeni Zellanda’daki saldırıya türkülü protesto: Karadenizli Ünlü Türkücü İsmail Türüt, Yeni Zelanda’da dün Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına Türkülü göndermede bulundu.

Karadenizli Ünlü Türkücü İsmail Türüt, Yeni Zelanda’da dün Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına Türkülü göndermede bulundu.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde dün cuma namazı esnasında yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişide yaralanmıştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’den de saldırıya ilişkin tepkiler sürüyor.

Türkücü İsmail Türüt, saldırıya ilişkin yazdığı ve okuduğu dörtlüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Türküsünde Müslümanlara karşı yapılan saldırılara dikkat çeken Türüt, ‘Nerde bu Müslümanlar?’ diye sordu.



İşte İsmail Türüt’ün söylediği o türkünün sözleri:

“Canlar gideyi canlarda seyredeyi insanlar

İnananın derdinden inanmayan ne anlar

Yahudiler, Budistler de azdı Hristiyanlar

Gavurlar iş başında da nerde Müslümanlar.”

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