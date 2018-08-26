Türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çakar kimdir?

Rize’nin ve Karadeniz’in sevilen siması atma türkü üstadı olarak bilinen şair Ahmet Çakar, Rize’de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Rize'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü. Kazada, otomobilin sürücüsü, kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar (29), yaşamını yitirdi. Gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda Çakar'a ulaşamayan yakınlarının Çakar'ı aramasıyla Çakar'ın otomobiliyle köydeki evine giderken Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde virajı alamayarak 53 AT 351 plakalı kiralık otomobille yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre aşağıdaki dereye yuvarlandığı tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucunda Çakar'ın araç kiraladığının belirlenmesi üzerine, kiralama yapılan şirketten GPRS ile aracın yerinin tespiti istendi.

Ahmet Çakar Kimdir?

Çakar, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" listesine alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'ye gitmiş ve burada atma türkü söylemişti. Belasını bulacak FETÖ'sü, PKK'sı" gibi ifadelerin yer aldığı türkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da hayranlıkla dinlenmişti. Kaynak: Rizeli Türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti