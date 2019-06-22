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Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi Tunceli’ye gitti

Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, Munzur nehrine düşen şahsı arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi Tunceli’ye gitti

Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, Munzur nehrine düşen şahsı arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.


Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur nehri kenarında 7 gün önce yaya olarak yürürken yoldan geçen otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu nehre düştüğü düşünülen 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları için Kayseri Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi yola çıktı. Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş; üzücü bir olay yaşandığını, tüm imkanlarıyla olaya müdahale edeceklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Kayseri Valiliği ile Kayseri Buyuksehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti. Operasyon sorumlusu Deniz Temel ise arama faaliyetlerine gönüllü ekibiyle havadan dronla, sualtı kameraları ve balıkadamlari ile birlikte arama çalışmalarına katılacaklarını belirtti.


Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile yola çıkan Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, bölgeye ulaşır ulaşmaz arama çalışmalarına başlayacak.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
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