Türkü dolu bir gece yaşattılar Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi’nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.

Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi’nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.

Bağlama kursu öğretmeni Muharrem Semah Açıkel’den 2 yıldır eğitimi alan toplam 25 kursiyer, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede seyirciler türkü dolu bir gece yaşadılar. Yaklaşık bin seyircinin izlediği konserde M. Semah Açıkel yönetimindeki bağlama ekibi 12 türkü seslendirdi. Konsere konuk sanatçı olarak katılan Mehmet Uysal, kendi derlediği Bozüyük ve Bilecik yöresine ait 4 türkü ile geceye renk kattı. Yoğun katılım ile gerçekleşen konser seyircilerden büyük beğeni aldı.

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