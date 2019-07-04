0553 313 94 23

Türkü dolu bir gece yaşattılar

Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi’nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
Türkü dolu bir gece yaşattılar

Bozüyük Halk Eğitimi Mekezi’nde bağlama kursu eğitimi alan toplam kursiyer, düzenlenen konserde Bozüyüklü sanatsever ile buluştu.


Bağlama kursu öğretmeni Muharrem Semah Açıkel’den 2 yıldır eğitimi alan toplam 25 kursiyer, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede seyirciler türkü dolu bir gece yaşadılar. Yaklaşık bin seyircinin izlediği konserde M. Semah Açıkel yönetimindeki bağlama ekibi 12 türkü seslendirdi. Konsere konuk sanatçı olarak katılan Mehmet Uysal, kendi derlediği Bozüyük ve Bilecik yöresine ait 4 türkü ile geceye renk kattı. Yoğun katılım ile gerçekleşen konser seyircilerden büyük beğeni aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Riyad yönetimi İran tankerinin çıkışına izin vermiyor"
    1. "Riyad yönetimi İran tankerinin..
    2. Manchester City, Rodrigo'yu transfer..
    3. Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz..
    4. Şuhut Hayvan Borsası’nın hayvan..
    5. Dev araştırma sonucu yayınlandı!..
    6. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    7. Merkez Bankası rezervleri
    8. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    9. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    10. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    11. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    12. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    13. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    14. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    15. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    16. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    17. TBMM Dışişleri Komisyonu
    18. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    19. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    20. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    21. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    22. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    23. Hatayspor’da Bobo sesleri
    24. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    25. Resmen duyurdular! Galatasaray'dan..
    26. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    27. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    28. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    29. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    30. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”