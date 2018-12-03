TürkTraktör’de görev değişimi

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör’ün yaklaşık 9 yıldır Genel Müdürlüğünü sürdüren Marco Votta, görevini Aykut Özüner’e devrediyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TürkTraktör’deki görev süresi dolan Marco Votta çalışmalarına CNH Industrial’in Türkiye, Kafkas & Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Asya Pasifik Bölgesi Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.

Bu görev değişimi çerçevesinde TürkTraktör’de Genel Müdürlük bayrağını, 4 yıldır Zer Merkezi Hizmetler Ticaret AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Aykut Özüner, 1 Ocak 2019 tarihinde Marco Votta’dan teslim alacak.



