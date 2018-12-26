TÜRKSOY'dan "25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni"

ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar faaliyetlerinde kendilerini destekleyen ve imkanlarını artıran herkese teşekkür etti.



TÜRKSOY Genel Sekreterliğince teşkilatın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni" düzenlendi.



TÜRKSOY Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Genel Sekreter Kaseinov, teşkilatın kuruluşunda ve çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının bütün çalışmalarında yanlarında olmaları dolayısıyla minnetini dile getiren Kaseinov, "25 yıl boyunca faaliyetlerimizde bizi destekleyen, imkanlarımızı artıran hem maddi hem manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Genel Sekreterliğin çalışmaları hakkında bilgi veren Kaseinov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde geçen hafta düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda, kültür alanında önemli kararlar alındığını aktardı. Kaseinov, "2019 yılında doğumunun 125. yılı olması sebebiyle Aşık Veysel yılı ilan edilmesi kararı alındı. Veysel'in adı ile aşıklık sanatını tüm dünyada tanıtacağız." dedi.

Kaseinov, yeni yılın Türk dünyasına ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

- "Dilimiz, ufukumuz, idealimiz bir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk dünyasının geldiği yerin herkes için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

"30-40 yıl önce böyle bir beraberliği tasavvur etmek mümkün değildi. Esaretlerden söz ediliyordu. Bugünkü dünyamızda 300 milyonluk Türk nüfusunun bulunduğu bir dünyada Türkler, dünyanın çok çeşitli noktalarında yaşıyor. Dilimiz, ufkumuz, idealimiz bir." ifadesini kullanan Örs, Türk coğrafyasının huzur içinde yaşamasını amaç edinen ve ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin sürdürülmesine destek veren TÜRKSOY'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

- Siyaset, bürokrasi ve sanat camiasına ödül

Konuşmaların ardından Türk dünyasına ve TÜRKSOY'a katkılarından dolayı ödül takdim edilen isimler şöyle:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ve Türk Keneşi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Dr. Eflatun Neimetzade ve Önce Vatan Gazetesi Yazarı Kemal Sallı."