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Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şen, "Haber" kategorisinde "Yemin", "Yaşam" kategorisinde "Bir avuç arı", "Spor" kategorisinde "Ata sporu" fotoğraflarına oy verdi

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:58
Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şen, Türksat AŞ Genel Müdürlüğü'nde AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, bilgi aldı. Daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Şen, "Haber" kategorisindeki tercihini Ali Atmaca'nın "Yemin" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Şen, "Yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", "Spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını tercih etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:58
  1. AA Yılın Fotoğrafları Oylaması
  2. Cenk Şen
  3. Türksat

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