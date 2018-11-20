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TÜRKPA 8. Genel Kurulu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ve beraberlerindeki heyetlerle görüştü

20 Kasım 2018 Salı 20:09
TÜRKPA 8. Genel Kurulu

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de ikili görüşmelerde bulundu.

TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kuruluna katılan TBMM Başkanı Yıldırım, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Daha sonra Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyetle de görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:09
  1. Binali Yıldırım
  2. İkili Görüşme
  3. TBMM Başkanı

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