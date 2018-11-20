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TÜRKPA 8. Genel Kurulu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu

20 Kasım 2018 Salı 12:59
TÜRKPA 8. Genel Kurulu

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu.

Anadolu Ajansı'nın "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında, TBMM Başkanı Yıldırım'ın başkanlık ettiği ve üye ülkelerin meclis başkanları ile TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'un katıldığı TÜRKPA Asamble Konseyi'nin ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra ikili görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili görüşmede bulundu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:59
  1. Genel kurul
  2. İkili Görüşme
  3. Laszlo Köver
  4. Macaristan Meclis Başkanı
  5. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  6. TÜRKPA

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