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Korona Virüs Turkovac’ta sevindiren gelişme!
Korona Virüs

Turkovac’ta sevindiren gelişme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 11:28:00 -
Turkovac’ta sevindiren gelişme!

Türkiye koronavirüsle mücadeleye devam ederken aşılama da büyük bir yol kat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."

Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

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