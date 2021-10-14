Turkovac'la ilgili kritik açıklama: Sonuç...

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklamaları şöyle:



Bu çalışmamız 2 doz Sinovac yapmış ve koronavirüse yakalanmamış kişilere yönelik. Dün itibari ile gönüllülerimizi almaya başladık. An itibari ile 100’ün üzerinde kişinin kriterlere uygun olduğunu tespit ettik. FAZ-3A çalışmamızı 43 merkezde yürüteceğiz. Bu çalışmadan önce FAZ-2B çalışmamızı yaptık. Dün itibari ile 1. Aydaki etkinlik verilerimize ulaştık. Verilerin olumlu olması üzerine 3A çalışmamıza geçtik. Delta’ya Alfa’ya karşı etkinliğini tespit ettik. Şöyle bir müjde verebiliriz… Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var. Raporlanacak ve araştırma makalesi olarak yayınlanacak.



2-3 bin gönüllüde etkinlik tespit edildiğinde acil kullanım onayı DSÖ’nün kriterlerine göre alınabilir. TURKOVAC sayısında da 3 bin sayısına gelip uygun olup olmadığını ilgili komisyonlar karar verecek. Şu anda gönüllülerimiz Türkiye genelinde randevu alıp aşılamaya katılabiliyorlar. Dün bakan beyin açıklaması sonrası 7-8 bin kişinin başvuru yaptığını görüyoruz.

Bakan Koca'dan çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları Turkovac çalışmalarında gönüllü olmaya davet etmişti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Başvuru: http://enabiz.gov.tr ALO 184" ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programı ve yerli aşı Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldiğini belirtti. Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgının tehdidini devam ettirdiğini belirten Koca, "Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altındakilerden oluşuyor

Koca, okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakalarda yaş ortalamasının düşmeye başladığını anımsatarak şunları belirtti:

"Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladı ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi, eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine 'dur' demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."

'Kendi aşımız kendi gücümüzdür'

Bakan Koca, yerli aşının önemine 'Kendi aşımız kendi gücümüzdür' diye dikkat çekerek, "Turkovac aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir. Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin. Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum" dedi.



Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 75,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 679 bin 606, 2'nci dozda 46 milyon 775 bin 5 ve 3'üncü dozda 10 milyon 814 bin 238 olmak üzere toplam 113 milyon 183 bin 300 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" dedi.