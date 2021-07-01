Turkovac'ın kullanılacağı tarih belli oldu

Türkiye, koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yürütücülüğünde geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısında Faz-1 ve Faz-2 aşamaları başarıyla tamamlandıktan sonra Faz-3 aşmasına geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Turkovac' olarak duyurduğu inaktif aşıda Faz-3 çalışması, 22 Haziran'da aşladı.

Sonbahar öncesi kullanılacak

TÜSEB tarafından gerçekleştirilen Faz-3'te 40 bin 800 gönüllü aşılanacak. Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı olan Turkovac'ın, sonbahar öncesi yaygın bağışıklamada kullanılması hedefleniyor.

TÜSEB tarafından desteklenen diğer aşı geliştirme projelerinde ise hayvan deneyleri ve Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devam eden 3 adet rekombinant teknoloji temelli Kovid-19 aşı projeleri, hayvan deneyleri aşamasına geçti.

Hayvan deneylerinin başarılı olması halinde yıl sonuna kadar Faz-1 aşamasına geçilmesi hedefleniyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde yürütülen rekombinant teknoloji temelli aşı adayı ve Hacettepe Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden peptit-protein teknoloji temelli 2 adet projede ise temel laboratuvar araştırması sürüyor. Formülasyonun başarılı olması durumunda hayvan deneyleri aşamasının planlanacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra Nanografi A.Ş. tarafından geliştirilen, nazal sprey aşı adayının ise Faz-1 aşamasında kullanılacak aşı serilerinin üretim çalışmaları ise sürüyor.

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren 7 aşı projesi arasında yaygın kullanıma en yakın olanı VLP Covid-19 aşısında Faz-2 aşamasına geçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile eşi Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP aşının Faz-2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yürütülüyor. Toplam 330 gönüllü üzerinde yürütülecek Faz-2'nin ardından sonbaharda Faz-3 ile birlikte üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor. VLP aşısının İngiliz mutasyonunu karşı etkili olacağı belirtildi. TÜBİTAK çatısı altındaki diğer aşı projelerinde ise hayvan deneyleri ile Ar-Ge ve klinik öncesi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.