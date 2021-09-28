TURKOVAC’ın bir an önce çıkması için gönüllü olun

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllüleri bekliyor. Önceki gün ilk sonuçları açıklanan Faz-3 çalışmalarında herhangi bir yan etkinin görülmemesi, tamamlandığında mazlumlar başta tüm dünyanın aşısı olması beklenen TURKOVAC ile ilgili umutları da artırdı.

200 bin kişi hiç aşı olmadı

Aşının geliştirildiği Kayseri’nin Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ilde şu ana kadar 1 milyon 730 bin doz aşı yapıldığını, bu sayının kentin nüfusunun üzerinde olduğunu, 691 bin kişinin ise ikinci dozunun tamamlandığını, birinci doz yaptıran kişi sayısının 864 bini geçtiğini söyledi. Benli, kentte 20 yaş üzerindeki yaklaşık 200 bin kişinin ise hiç aşı olmadığına dikkati çekerek, bu durumun salgında işleri zorlaştırdığını vurguladı. Devletin sunduğu ücretsiz aşı imkanına bir şekilde vatandaşların ulaşması gerektiğini belirten Benli, "Çünkü toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi bu yollardan geçiyor. Elimizdeki verilerle aşının, hastane yatışlarını, yoğun bakım yatışlarını yüksek derecede önlediğini biliyoruz. Bu bizim için en önemli veri” diye konuştu.



Erciyes Üniversitesindeki bilim insanlarının, TURKOVAC aşısını geliştirdiklerini anımsatan Benli, “Bu aşının geldiğimiz aşamada Faz-3 çalışması devam etmekte. Faz-3 çalışma verileri açıklandıktan sonra Bakanımız Fahrettin Koca’nın da söylediği gibi acil kullanım onayı alınacak. İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC’ın etkilerini de gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın Faz-3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun” çağrısı yaptı.



Benli, hastanelerden aldıkları veri analizlerinden üç önemli sonuç çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: “Birincisi; çift doz Sinovac aşılılar mutlaka üçüncü dozu olsunlar. Mümkünse BionTech. İki; gebe aşılamasını mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü anne kayıplarımız oluyor. Üç; onkolojik, özellikle yaşlı onkolojik hastalarımız iki doz Sinovac'ta kalmasınlar, mutlaka üçüncü dozlarını tamamlasınlar.”