Turkovac’ı kaç kişi yaptırdı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli aşı Turkovac'ın şehir hastanelerinde uygulama başlayacağını bildirmişti. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli korona virüs aşısı Turkovac aşısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker,, ne kadar çok aşı yapılırsa o kadar fazla aşı üzerinde söz hakkı sahibi olacaklarını da belirterek, "5 günlük süreçte yaklaşık bin 200’e yakın Turkovac aşılaması gerçekleştirdik. Aslında kendi ülkemizin geliştirdiği, Erciyes Üniversitesi’nin oluşturduğu bu aşının tüm dünya genelinde kabul görmesi ve aktif şekilde kullanımının söz konusu olması adına ne kadar çok vatandaşımıza bu aşımızı yapabilirsek, ilerleyen dönemde o kadar aşı üzerinde söz sahibi oluruz” ifadelerini kullandı.

MHRS’den yerli aşı randevusu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.