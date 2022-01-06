Turkovac TTB’ye battı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Koronavirüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm bilim insanları bu salgınla mücadele için gece gündüz çalışırken, Türk Tabipler Birliği (TTB) her zaman olduğu gibi, yerli ve milli olarak üretilen Turkovac aşısına da saldırarak, tereddüt yaşayan vatandaşların endişesini artırıp, aşı karşıtlarının ekmeğine yağ sürdü. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un Türk bilim insanları tarafından üretilen yerli ve milli aşı Turkovac’a karşı yaptığı, “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” şeklinde yaptığı açıklama vatandaşların ve meslektaşlarının tepkisine neden olurken, yasalar karşısında da suç işlemiş oldu. Vatandaşlar Bulut’un yaptığı açıklamaya sosyal medya hesaplarından, “TTB bir halk sağlık sorunudur” başlığıyla tepkilerini ortaya koydular.

“Hatırlatma dozları Turkovac veya mevcut aşıları öneriyoruz”

Delta ve Omicron varyantlarının Türkiye’de de görülmesiyle vaka sayılarının arttığı şu günlerde TTB’nin bu açıklamayı yapmasını Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Akit’e değerlendirdi. Vakaların artış göstermeye devam ettiğini belirterek, “TTB’nin, ‘Ortada bir aşı yok’ demesi aslında klinik çalışmasının olmamasını eleştirmekle birlikte, biz de pandemi öncesine kadar hiçbir aşının ve tedavinin deneysel ortamda etkin iken, toplumda etkili olup olmayacağını bilmiyorduk. İlk inaktif aşının uygulanması ile ölümlerin hızla azaldığını ve inaktif aşıların etkili olduğunu gördük. Toplumda uygulanmadan böyle bir açıklama yapılması aşı tereddütlerini artıracağı için, halkımızın sağduyu ile davranıp, hatırlatma dozlarını TURKOVAC veya mevcut aşılarla olmalarını öneriyoruz. Hastalığın hâlâ tedavisi yokken tek korunmanın aşı ile olduğunu halkımızın bilmesi ve bilim insanlarımızın bu sağduyu ile açıklama yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Turkovac olmalarında sakınca yok

Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti; “Ülkemiz Turkovac ile aşı üreten ülkeler arasına girmekle birlikte acil kullanım onayını aldı. Ancak, Turkovac aşısının etkinliği bildirilmemekle birlikte özellikle daha önce aşı olanlarda hatırlatıcı doz olarak yapılmasını öneriyoruz. Antikor yanıtının iyi olduğu söylenen Turkovac daha önce milyonlarca insana yapılan diğer inaktif aşıya oranla yan etkilerinin az olduğu ve etkinliğinin eşit olduğunu biliyoruz. Özellikle aşıda tereddüt eden ve aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın hatırlatıcı doz TURKOVAC olmalarında sakınca yoktur.”

Suç işliyorlar!

TTB’nin Turkovac aşısı ile ilgili yaptığı bu açıklama yasalara göre suç sayılırken, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabet suçlarından birini oluşturan gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi verme suçu, “Kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı malumat vermek veya; üçüncü şahıslar hakkında aynı şekilde hareket etmek suretiyle rakiplerine nazaran onları üstün duruma getirmek” ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise suçun konusu genişletilerek 55/1/a-2’de “Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek de haksız rekabet suçu teşkil etmektedir” şeklinde yer alıyor.