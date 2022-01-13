TURKOVAC muadillerine göre 2 kat daha etkili

Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye Yerleşkesi’nde, sağlıklı gönüllülerde iki doz TURKOVAC’a karşı iki doz CoronaVac aşısının etkinliği ve güvenliğinin değerlendirildiği Faz-3 klinik çalışmasının ara sonuçları açıklandı.

Açıklamayı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz 3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz 3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver birlikte yaptı.

Prof. Ünal, çalışma kapsamında TURKOVAC’ın Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına karşı değerlendirildiğini, ara sonuçların 27 Aralık 2021’e kadar olan analizleri kapsadığını söyledi.

Yan etkisi, aşı yerinde hafif ağrı

Çalışmaya 18-55 yaş arası, Kovid-19 geçirmemiş ve daha önce aşı olmamış sağlıklı gönüllülerin dahil edildiğini, etkinlik analizinin toplam 1182 gönüllü üzerinde yapıldığını aktaran Prof. Tanrıöver ise gönüllülerden yüzde 73’ünün erkek, yüzde 27’sinin kadın olduğunu belirterek, “Gönüllülerin yüzde 43’ü 40-55 yaş, yüzde 38’i 30-39 yaş, yüzde 19’u da 18-29 yaş aralığındakilerden oluştu. Gönüllülerde 68 Kovid-19 vakasını saptadık. Bunlardan 45’i CoronaVac, 23’ü de TURKOVAC aşısı grubundaydı. Yani Kovid-19 vaka oranı CoronaVac’ta yüzde 8,96 iken TURKOVAC’ta yüzde 4,55 oldu” dedi. Tanrıöver, TURKOVAC’ın en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin olduğunu, Kovid-19’a yakalanma oranını CoronaVac’a göre yüzde 49,29 azalttığını söyledi.

Yerler bir oldular

Sonuçlarla birlikte, hekimlik mesleğinin sorunlarıyla ilgilenmek yerine, terör örgütü lideri ‘Öcalan’a özgürlük’ kampanyaları yürüten, temsilcilerini PKK’nın konferansına gönderen, başındaki Türk ibaresi dışında Türklük ile hiçbir ilgisi olmayan Şebnem Korur Fincacı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği’nin yerli aşımız Turkovac’a yönelik “aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon” şeklindeki kara propagandası da yerle bir oldu. Daha önce PKK’nın konferansına ‘Kuzey Kürdistan” temsilcisi olarak katılan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Halis Yerlikaya ise Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde kanser tanısının geciktiğini iddia ederek yeni bir fitne operasyonuna imza attı. Akit’e konuşan bilim insanları TTB’nin millileştirilmesi çağrısı yaptı.

TTB marjinal grupların elinde

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, “Aşımız, bağımsız bilimsel kurullarca değerlendirilen klinik aşamalarını geçe geçe Faz 3 aşamasına ulaştı ve acil kullanım onayı aldı. Bu şekilde yoğun bir bilimsel çalışmanın neticesi yeri aşımızı ‘solüsyon’ diye karalamak, cehalet değilse vatana ihanettir. Hekimler kendi meslek odalarına sahip çıkmadıkları için marjinal gruplar önce Tabip Odalarını, sonrasında da Türk Tabipleri Birliği’ni ele geçirdi. Öcalan’a özgürlük isteyen, kendilerini ‘Kürdistan Sorumlusu’ olarak görenlerden temizleyerek Türk Tabipleri Birliği’nin yeniden milli bir çizgiye getirilmesi lazım” dedi.

Ülkemiz için gurur vesilesi

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi ise şunları söyledi: “Bu aşamaya gelene kadar birçok denetimden geçen aşımızın Faz-3 çalışması açıklandı. Turkovac, ülkemiz için bir gurur vesilesidir. Bir tabip ve bir cerrah olarak aşımızın arkasındayım ve sonuna kadar destekçisiyim. Türk doktorları hekimlikte olduğu gibi aşıda da ileri noktada. Amerika’da, Avrupa’da ne yapılıyorsa, ülkemizdeki akredite laboratuarlarda da aynısı üretiliyor. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği’nin açıklaması doğru değil. Olayı siyasileştirdiğini düşünüyorum. Ülkemiz için gurur vesilesi olan aşımız için tüm hekimler adına açıklama yapması da uygun bir davranış değil.”