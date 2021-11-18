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Korona Virüs TURKOVAC ile ilgili önemli duyuru: Bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılacak
Korona Virüs

TURKOVAC ile ilgili önemli duyuru: Bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılacak

TURKOVAC'ta sona yaklaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın yıl sonuna kadar acil üretim onayı alarak kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:44:00 -
TURKOVAC ile ilgili önemli duyuru: Bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılacak

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Koca, TURKOVAC'ın küçük ölçekli üretiminin yapıldığını paylaştı ve büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı beklendiğini söyledi.

TURKOVAC'ı bekliyorlar

Bakan Koca, Endonezya, Malezya dahil çok sayıda ülkenin güvenilir buldukları için TURKOVAC'ı beklediklerini belirtti.
Koca, salgınla mücadelede aşıda olduğu gibi ilaçta da erken dönemde kullanıma geçmek istediklerini söyleyerek ''İlacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz" diye konuştu.
Sağlık Bakanı, son bir hafta içinde hastane yükünün azalmaya başladığı bilgisini de paylaştı.

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